Такая возможность будет доступной в тех учреждениях, которые подключены к электронной системе здравоохранения.

С сегодняшнего дня, 1 августа, украинцы начнут получать электронный рецепт на антибиотики. Такая возможность будет доступной в тех учреждениях, которые подключены к электронной системе здравоохранения.

Об этом пишет Telegram-канал Helsi.me.

С августа украинцы смогут купить антибиотики только по рецепту. Сначала его будут выдавать как в электронной форме, так и дублировать на бумажном бланке. Исключением будут оккупированные территории и районы проведения боевых действий, предполагает решение Минздрава.

Переходный период существования электронного и бумажного рецепта продлится до конца 2022 года, а затем должен остаться только электронный.

Электронный рецепт можно будет получить у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом. Однако необходимым условием является регистрация в электронной системе здравоохранения.

На переходном периоде пациент сможет купить необходимые лекарства по рецепту в любой аптеке. Для этого достаточно лишь предъявить фармацевту информационную справку, которую врач выдаст в качестве подтверждения назначения. Также по рецепту пациент будет самостоятельно принимать решение о выборе торгового названия препарата, содержащего назначенное действующее вещество, ориентируясь на собственный бюджет.

Как получить рецепт на антибиотик:

обратиться на прием к врачу;

после осмотра, врач при необходимости выпишет е-рецепт на антибиотик и выдаст пациенту информационную справку;

если заведение не подключено к ЕСОЗ, врач выпишет пациенту бумажный рецепт;

электронный рецепт появляется в Helsi;

пациент имеет 30 дней для приобретения антибиотика по рецепту в аптеке.

В министерстве здравоохранения убеждены, что внедрение электронного рецепта поможет решить проблему неконтролируемого и нецелевого использования антибиотиков.

В Украине до 1 августа антибиотик можно было свободно купить в аптеке без рецепта врача.

Как сообщал УНИАН, в декабре прошлого года стало известно, что в Украине планируют ввести отпуск антибиотиков исключительно по электронному рецепту.

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