Совет ЕС осуждает преследование крымских татар на территории оккупированного полуострова

Об этом говорится в выводах Совета ЕС по вопросам иностранных дел, заседание которого прошло сегодня в Люксембурге.

„Совет осуждает ухудшение ситуации с правами человека на полуострове, в частности, преследование и запугивание крымскотатарской общины, в том числе случаи похищений, пыток и убийств, выселение Меджлиса из его помещения в Симферополе и допросы активистов”, - говорится в документе.

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В выводах вновь отмечается, что Европейский Союз не признает местные выборы, которые состоялись 14 сентября в незаконно аннексированном Крыму и Севастополе.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация в марте, игнорируя все международные договоры, аннексировала украинский Крым.

В недавно опубликованном докладе ООН относительно ситуации о соблюдении прав человека в Украине отмечается, что в Крыму продолжает ухудшаться ситуация с соблюдением прав человека. Особое давление оказывается на представителей крымскотатарского народа. Управление по правам человека ООН рекомендовало оккупационным крымским властям и властям России прекратить оказывать давление и запугивание крымских татар, гарантировать основные права всем жителям полуострова.