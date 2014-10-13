В Донецкой области во время восстановления электроснабжения ранены двое энергетиков
21:47, 13 октября 2014Общество
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В Донецкой области сегодня, 13 октября, во время восстановления электроснабжения два энергетика компании ДТЭК получили ранения.
Один из энергетиков подорвался на мине / Минобороны
Об этом УНИАН сообщили в компании ДТЭК.
В сообщении отмечается, что сегодня, 13 октября в 11.30 электромонтер ДТЭК во время восстановительных работ в селе Мариновка, Шахтерского района, подорвался на мине и получил осколочные ранения обеих ног и руки. Сейчас энергетик в больнице, медики оценивают его состояние, как удовлетворительное. Сегодня же в 14.55 во время внезапно начавшегося обстрела был ранен в плечо электромонтер во время выполнения восстановительных работ в районе города Горловки.
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Компания ДТЭК в очередной раз призвала все стороны конфликта не стрелять в ремонтные бригады энергетиков.
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