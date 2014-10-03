Россия перебросила на Донбасс "Грады", гаубицы и командно-наблюдательные пункты - Тымчук

Фиксируется перегруппировка российско-террористических войск. Дополнительные подразделения перебрасываются в район н.п.Дебальцево, Лисичанск, Счастье.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В район н.п. Вергулёвка (Перевальский район Луганской области) переброшена российская ротная тактическая группа на БМП-2", - отмечает он.

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Тымчук заявляет, что в районе н.п.Ольгинка, Докучаевск, Новотроицк продолжается сосредоточение ударной тактической группы российско-террористических войск.

В ее состав на протяжении последних суток прибыло 4 РСЗО БМ-21 «Град» и до 2-х 6-орудийных батарей гаубиц Д-30. Зафиксировано прибытие комплекса средств автоматизации управления огнём артиллерии типа 1В12-3«Машина-М», а также российского мобильного командно-наблюдательного пункта 1В126 «Капустник-Б».