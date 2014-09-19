РФ перебрасывает армию в Донецк, заменяя ее в других районах на отряды местных боевиков

В зоне боевых действий на Донбассе наиболее напряженная ситуация сохраняется в районе Донецка, Горловки и Дебальцево.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Российско-террористические войска продолжают активные действия по вытеснению украинских войск с занимаемых ими позиций, сопровождающиеся обстрелами, в том числе с применением тяжелых вооружений", - отмечает эксперт.

Также Тымчук сообщает, что на направлении Тельманово-Старобешово наблюдается замена подразделений регулярной армии РФ на отряды местных боевиков, уровень профессиональной подготовки и дисциплина в которых значительно ниже. При этом подразделения армии РФ перекидывают на Дебальцево и Донецк.