Выпускники школ могут пройти пробное тестирование... платно

Все выпускники школ по желанию будут иметь возможность пройти пробное тестирование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь ЛИКАРЧУК на пресс-конференции по поводу проведения внешнего независимого оценивания выпускников учебных заведений системы общего среднего образования в 2008 году.

Однако, обратил он внимание, пробное внешнее оценивание будет платным. Стоимость тестирования за один предмет будет колебаться в пределах от 17 до 50 грн. в зависимости от того, или это тестирование по полной процедуре, или это просто самостоятельная попытка заполнить бланк и получить ключ правильных ответов. Существует еще форма корреспондентского пробного тестирования – по почте.

В свою очередь министр образования и науки Украины Иван ВАКАРЧУК сообщил, что “в целом на проведение внешнего тестирования по стране необходимо 104 млн. грн., 52 млн. уже заложены”. 47% всех средств составит оплата труда людей, привлеченных к проведению внешнего тестирования, остальные пойдут на печать тетрадей с заданиями и их дальнейшую транспортировку.

“Задания печатаются уже на протяжении трех месяцев. Уже изготовлены более 50% экземпляров. В Интернете их еще нет. Думаю, их там и не будет”, - отметил И.ВАКАРЧУК. Он также добавил, что ни одно задание из тестов не будет выходить за пределы школьной программы.

И.ВАКАРЧУК также напомнил, что для участников внешнего независимого оценивания, которые получали общее среднее образование на языках национальных меньшинств, по их желанию в 2008 году тесты будут переведены на русский, польский, румынский, венгерский, молдавский, крымско-татарский языки (за исключением теста по украинскому языку и литературе). “Все тесты будут напечатаны на украинском языке. А для тех, кто обучался на языке национальных меньшинств, рядом с заданием будет перевод”, - отметил министр.

На пресс-конференции также были представлены информационные пособия “Внешнее независимое оценивание” с примерами возможных заданий и описанием процедуры тестирования. Такие пособия уже появились в школьных библиотеках.

Уже зарегистрировались 300 тыс. желающих пройти тестирование. В целом, по словам министра, в 2008 году ожидается 500-530 тыс. участников внешнего оценивания. Срок регистрации истекает 20 февраля.