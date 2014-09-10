В Нидерландах остается золото скифов из крымских музеев - КМУ

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров Украины, именно эти предметы из коллекции Исторического музея составляли основу выставки, были ее самыми ценными и наиболее интересными объектами.

Как отметили в КМУ, в частности речь идет о скифском мече и золотом шлеме IV в. до н. э., сарматской фибуле в виде дельфина I в. до н.э. и других экспонатах.Читайте такжеBBC Украина: Скифское золото вернулось в Украину

Однако, как сообщили в правительстве, открытым остается вопрос относительно той части экспонатов, которые были предоставлены Бахчисарайским историко-культурным заповедником, Керченским историко-культурным заповедником и Национальным заповедником «Херсонес Таврический». Задержка, как сообщалось, связана с претензиями указанных музеев относительно права собственности на эти объекты.

В связи с чем Минкультуры отмечает, что указанные музеи были лишь хранителями этих объектов, тогда как принадлежат они, согласно законодательству, украинскому народу и являются частью музейного фонда Украины.

«В том случае, если дойдет до судебного производства – мы будем готовы к этому» - отметила первый заместитель министра Олеся Островская-Лютая.

Сейчас межведомственная рабочая группа, в состав которой входят представители Минкультуры, Минюста и МИД проводят все необходимые мероприятия для скорейшего решения этого вопроса и возвращения культурных ценностей в Украину.Читайте такжеВ Минкультуры отмечают, что Украина готова бороться за крымское скифское золото в судах

Как сообщал УНИАН, в феврале этого года коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам для участия в выставке в музее Алларда Пирсона. После аннексии Крыма Россией нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты в крымские музеи, мотивируя отказ тем, что принимала их от Украины.

Министерство культуры России настаивает на передаче коллекции скифского золота в собственность России.

Министерство иностранных дел Королевства Нидерланды подтвердило признание всех экспонатов выставки государственной собственностью Украины.