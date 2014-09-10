BBC Украина: Скифское золото вернулось в Украину

19 экспонатов уже выставлены в Музее исторических драгоценностей Украины в Киево-Печерской Лавре, сообщила ВВС Украина заведующая музея Людмила Строкова.

Скифское золото три месяца оставалось в Амстердаме после завершения там экспозиции "Крым - золотой остров в Черном море" еще в мае. Это было связано со спором, вызванным аннексией Крыма Россией: и Москва, и Киев заявляли свои права на драгоценности.