BBC Украина: Скифское золото вернулось в Украину
13:20, 10 сентября 2014Общество
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Нидерланды вернули в Украину скифское золото и сокровища сарматов.
Золото скифов вернули в Украину / Фото: УНИАН
19 экспонатов уже выставлены в Музее исторических драгоценностей Украины в Киево-Печерской Лавре, сообщила ВВС Украина заведующая музея Людмила Строкова.
Скифское золото три месяца оставалось в Амстердаме после завершения там экспозиции "Крым - золотой остров в Черном море" еще в мае. Это было связано со спором, вызванным аннексией Крыма Россией: и Москва, и Киев заявляли свои права на драгоценности.
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