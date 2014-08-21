В Луганской области задержаны подозреваемые в причастности к терроризму
11:15, 21 августа 2014Общество
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В Луганской области на участке отдела пограничной службы "Станично-Луганское" задержаны 4 гражданина Украины по подозрению в причастности к террористической деятельности.
Пограничники задержали четверых подозреваемых в терроризме / фото УНИАН
Как сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы, мужчин остановили пограничники на одном из блокпостов. В автомобиле Toyota, накотором ехали подозреваемые, пограничники обнаружили 151 патрон калибра 7,62 мм и 1 камуфляж.
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С задержанными, жителями Луганска и области, проводятся фильтрационные мероприятия. После чего их передадут правоохранительным органам в связи с возможной причастностью к террористической деятельности.
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