В Луганской области задержаны подозреваемые в причастности к терроризму

Как сообщили в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы, мужчин остановили пограничники на одном из блокпостов. В автомобиле Toyota, накотором ехали подозреваемые, пограничники обнаружили 151 патрон калибра 7,62 мм и 1 камуфляж.

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С задержанными, жителями Луганска и области, проводятся фильтрационные мероприятия. После чего их передадут правоохранительным органам в связи с возможной причастностью к террористической деятельности.