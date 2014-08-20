На Луганщине глава сельсовета передавала боевикам данные о размещении сил АТО

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

«Председатель местного поселкового совета, используя предоставленные ей государством полномочия, подстрекала жителей региона к неповиновению действующей власти и участию в сепаратистских движениях в Луганской области», - говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным СБУ, Ивановская собирала и передавала террористам, представителям «ЛНР», сведения о дислокации и перемещении военной техники и личного состава сил, задействованных в АТО. В дальнейшем полученную информацию боевики использовали для проведения диверсионных акций и нападений на украинских военных.

Ивановской сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

По решению суда злоумышленнице избрана мера пресечения – содержание под стражей сроком на два месяца, сообщили в СБУ.