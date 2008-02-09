Ротвейлер насмерть загрыз 3-летнюю девочку

В Ульяновске в одном из домов частного сектора ротвейлер, находившийся на цепи, насмерть загрыз трехлетнюю девочку, сообщил РИА Новости руководитель следственного отдела.

Трагедия произошла днем, когда девочка гуляла во дворе дома. Собака, которую семья взяла к себе три года назад с улицы, была на длинной цепи.

"Возможно, девочка хотела поиграть с собакой, а та в это время была раздражена от какого-либо шума на улице и поэтому проявила агрессию", - предположил собеседник агентства.

Мама девочки и соседка услышали крики ребенка, но когда выбежали во двор, собака уже нанесла девочке несколько смертельных укусов. Девочка скончалась от потери крови. По словам очевидцев, раньше девочка в присутствии отца гладила собаку, хотя пес был злобный и иногда бросался даже на хозяина дома.

"Скорая помощь" констатировала смерть ребенка и оказала помощь находившейся в шоке матери.

Представитель прокуратуры отмечает, что если бы собака была чужая, то можно было бы говорить об умышленном или неумышленном причинении вреда здоровью. В данном же случае речь может идти только о том, как был обеспечен досмотр за ребенком.

"Бывает, что и на кухне рядом с мамой ребенок опрокинет на себя чайник с кипятком или в электророзетку гвоздь засунет. Поэтому пока говорить о составе преступления преждевременно, - считает представитель прокуратуры.