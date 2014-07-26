В Кременчуге объявлен трехдневный траур по убитому мэру

Как передает корреспондент УНИАН, решение об объявлении траурных дней принято сегодня на экстренном заседании горисполкома. Согласно решению, во время траура по убитому мэру Кременчуга Олегу Бабаеву, государственные флаги на админзданиях должны быть приспущены, развлекательные мероприятия в городе - отменены.

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Также на исполкоме создан оргкомитет по проведению прощания с Олегом Бабаевым и его похоронами. Оргкомитет возглавил первый вице-мэр Кременчуга Виктор Калашник.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром около 10.00 застрелен мэр Кременчуга Полтавской области Олег Бабаев. По предварительным данным, он выехал из дома на машине и подъехал к мусорному контейнеру на улице Сумская, 46 , чтобы выбросить мусор. В этот момент жители домов услышали несколько хлопков, которые оказались выстрелами из огнестрельного оружия. От полученных ранений Олег Бабаев погиб на месте.