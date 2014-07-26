Сегодня утром застрелен мэр Кременчуга Бабаев
11:26, 26 июля 2014Общество
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От полученных ранений Бабаєв погиб на месте.
Застрелен мэр Кременчуга / Фото УНИАН
Сегодня утром около 10.00 застрелен мэр Кременчуга Полтавской области Олег Бабаев.
Как передает корреспондент УНИАН, находящийся на месте происшествия, по предварительным данным Бабаев выехал из дома на машине и подъехал к мусорному контейнеру на ул. Сумская 46 , чтобы выбросить мусор. В этот момент жители домов услышали несколько хлопков, которые оказались выстрелами в мэра из огнестрельного оружия.
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От полученных ранений Бабаев погиб на месте.
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