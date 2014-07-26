Сегодня утром застрелен мэр Кременчуга Бабаев

Сегодня утром около 10.00 застрелен мэр Кременчуга Полтавской области Олег Бабаев.

Как передает корреспондент УНИАН, находящийся на месте происшествия, по предварительным данным Бабаев выехал из дома на машине и подъехал к мусорному контейнеру на ул. Сумская 46 , чтобы выбросить мусор. В этот момент жители домов услышали несколько хлопков, которые оказались выстрелами в мэра из огнестрельного оружия.

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От полученных ранений Бабаев погиб на месте.