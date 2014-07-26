МВД открыло дело по факту преднамеренного убийства мэра Кременчуга
14:13, 26 июля 2014Политика
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МВД открыло уголовное производство по статье "преднамеренное убийство" по факту гибели городского председателя Кременчуга Полтавской области Олега Бабаева.
Олега Бабаева застрелили недалеко от дома / фото pentagon.in.ua
Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Управления МВД в Полтавской области.
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"Открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса ("преднамеренное убийство"). Продолжаются следственно-оперативные мероприятия", - сообщает МВД.
Отмечается, что в настоящее время на месте преступления работает следственно-оперативная группа милиции. Также на место прибыли руководители правоохранительных ведомств области.
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