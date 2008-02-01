За взятку задержан директор, осужденный месяц назад... за другую взятку

На Буковине за взятку задержан директор лесхоза, которого в декабре приговорили к трем годам условно за аналогичное преступление.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника отдела Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями УМВД в Черновицкой области Василий ХАЩУК.

По его словам, впервые этого директора одного из лесхозов Буковины задержали за вымогательство взятки у предпринимателя за отпуск древесины в апреле прошлого года. 27 декабря за это преступление он получил наказание в виде 3 года условно, а уже 11 января попался на новой взятке. Сейчас задержанный находится в камере следственного изолятора.

В целом с начала 2008 года работники милиции Буковины выявили 17 фактов вымогательства и получения взяток.

По словам В.ХАЩУКА, общая сумма этих и полученных взяток составляет 36 тыс. грн.