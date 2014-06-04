Горловский горсовет подготовил защитные сооружения для населения
В Горловке Донецкой области для укрытия населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации имеется 43 защитных сооружения.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Горловского горсовета, жители города проинформированы о наличии в Горловке защитных сооружений.
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В сообщении отмечается, что по поручению городского председателя Евгения Клепа в Горловке была проведена инвентаризация защитных объектов и отобрано 43 сооружения, которые после соответствующей подготовки пригодны для укрытия населения в случае обострения ситуации в городе. Данные сооружения возможно использовать для укрытия населения на случай ведения боевых действий с применением стрелкового вооружения.
При этом в пресс-службе подчеркнули, что «на сегодняшний день в Горловке нет необходимости в использовании защитных сооружений».
Для сведения жителей Горловки горсовет предоставил перечень защитных сооружений и подвальных помещений, которые можно использовать в случае необходимости.