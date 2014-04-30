В Горловке террористы захватили райотдел милиции, вывели личный состав на улицу и забаррикадировались
15:26, 30 апреля 2014Политика
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В Горловке Донецкой области сепаратисты после захвата Центрально-Городского районного отдела милиции вывели личный состав на улицу и забаррикадировались.
В Горловке сепаратисты захватили райотдел милиции, вывели личный состав на улицу и забаррикадировались
Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.
Согласно сообщению, 30 апреля в 3.00 группа вооруженных лиц ворвалась в здание, затем сепаратисты вывели личный состав райотдела на улицу и забаррикадировались в помещении.Читайте такжеСМИ: Экстремисты в Горловке захватили горсовет и райотдел милиции, разгружают оружие
Детали события устанавливаются, отмечено в сообщении.
Также под контролем вооруженных людей остаются горотделы милиции и подразделения СБУ в Славянске, Краматорске, Горловке.
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