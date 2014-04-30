В Горловке террористы захватили райотдел милиции, вывели личный состав на улицу и забаррикадировались

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, 30 апреля в 3.00 группа вооруженных лиц ворвалась в здание, затем сепаратисты вывели личный состав райотдела на улицу и забаррикадировались в помещении.Читайте такжеСМИ: Экстремисты в Горловке захватили горсовет и райотдел милиции, разгружают оружие

Детали события устанавливаются, отмечено в сообщении.

Также под контролем вооруженных людей остаются горотделы милиции и подразделения СБУ в Славянске, Краматорске, Горловке.