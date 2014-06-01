Сегодня отмечают международный День защиты детей

День был учрежден Международной демократической организацией женщин в 1949 году, День защиты детей впервые провели в 1950. Практически сразу инициатива была поддержана ООН.

В Украине День защиты детей отмечается с 1998 года.

Сегодня десятки стран во всем мире, в том числе и Украина, проводят различные мероприятия с целью обратить внимание общественности на проблемы и необходимость защиты прав несовершеннолетних.

Читайте такжеПочти миллион украинских детей стали жертвами пророссийских террористов - ПавленкоСегодня перед Украиной стоят новые вызовы в сфере защиты прав детей в связи с эскалацией насилия поддерживаемого Россией насилия и боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей.

В частности, по данным бывшего уполномоченного президента по правам детей Юрия Павленко, в результате боевых действий на востоке и оккупации Крыма были нарушены права почти миллиона детей, в частности, право на образование и здравоохранение. В районах активности террористов жизнь детей подвергается непосредственной угрозе.

Так, Павленко считает, что в районе боевых действий существует угроза использования детей в путинской технологии "живого щита", сообщает Радио Свобода. Напомним, в марте президент России Владимир Путин заявил, что его войска в Крыму будут стоять за спинами женщин и детей и "пусть они (украинские войска - ред.) попробуют стрелять в женщин и детей".