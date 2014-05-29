На Черкасщине трое подростков подожгли детсад
15:19, 29 мая 2014Общество
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В селе Лящовка Чернобаевского района Черкасской области вечером 28 мая трое подростков устроили пожар в 2-этажной новостройке детсада.
Пожарные погасиил огонь за 20 минут / Википедия
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, возгорание обнаружили местные жители и сообщили в службу спасения «101».
На место происшествия прибыли местное пожарно-спасательное подразделение, а также добровольные пожарные команды из соседних сел . Благодаря слаженным действиям пожарным удалось за 20 минут ликвидировать пожар. Погибших и пострадавших нет. Как удалось выяснить, причиной пожара стали баловство с огнем 15-летнего подростка и двух его товарищей.
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Огнем уничтожена кровля здания на площади 45 кв. м. По факту происшествия проводится проверка.
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