В Хмельницкой области из-за удара молнии загорелся купол столетней церкви - ГСЧС

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"В 22 ч. 05 мин. 27 мая в с. Терешки Красиловского района в результате разряда молнии возникло возгорание купола церкви Рождества Богородицы (1907 года постройки, Московского патриархата). В 23 час. пожар на площади 80 кв.м. ликвидирован", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.