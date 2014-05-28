В Хмельницкой области из-за удара молнии загорелся купол столетней церкви - ГСЧС
07:36, 28 мая 2014Общество
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В Хмельницкой области молния ударила в купол церкви УПЦ МП.
В Хмельницкой области вследствие удара молнии загорелся купол церкви - ГСЧС/ Фото: УНИАН
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.
"В 22 ч. 05 мин. 27 мая в с. Терешки Красиловского района в результате разряда молнии возникло возгорание купола церкви Рождества Богородицы (1907 года постройки, Московского патриархата). В 23 час. пожар на площади 80 кв.м. ликвидирован", - говорится в сообщении.
Жертв и пострадавших нет.
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