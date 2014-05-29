Благотворительный концерт «Единая страна»

Уважаемые журналисты!

В условиях силового противостояния и информационной войны в Украине мы должны помнить еще об одном фронте, который является не менее важным - культурном.

Да, творческие люди не имеют ни ружей, ни патронов, но у них есть то оружие, которое защищало наш народ в самые тяжелые времена – у них есть слово, песня и взаимопомощь! Именно поэтом, Национальный дворец искусств «Украина» совместно с благотворительным фондом «Мистецька Ініціатива», Первым национальным каналом и украинскими исполнителями инициировал благотворительную акцию - концерт «Єдина країна».

Цель акции:

1. В Международный день защиты детей собрать средства для детей, потерявших родных во время трагических событий в Украине

2. Продемонстрировать единство украинского народа

3. Популяризировать украинских исполнителей и украинскую культуру

Хотим отметить, что все участники благотворительного концерта «Єдина країна», участвуют в мероприятии бесплатно, а это артисты, режиссеры, сценаристы, осветители, машинисты, декораторы сцены и другой персонал.

Список артистов, принимающих участие в концерте, по состоянию на 29 мая, следующий:

«МАНДРИ», «MED HEADS», «С.К.А.Й.», «ДИО.ФИЛЬМЫ», «ТРИОДА»; Нина МАТВИЕНКО, Тарас ПЕТРИНЕНКО, Ирина БИЛЫК, Александр ПОНОМАРЕВ, Тарас ЧУБАЙ, ЯрмаК, Алла КУДЛАЙ, Игорь КОРЖ, Мила НИТИЧ, Анастасия ПРИХОДЬКО, Гарик КРИЧЕВСКИЙ, Павел ТАБАКОВ, Маша СОБКО, Анна ЗАВАЛЬСКАЯ, Владимир ТКАЧЕНКО, Катя БУЖИНСКАЯ, Петр ЧЕРНЫЙ, Виталий КОЗЛОВСКИЙ, Виктор ПАВЛИК, Арсен МИРЗОЯН, Дима МОНАТИК, Ольга ЦИБУЛЬСКАЯ, Детская студия «ПАРАДИЗ», Национальный заслуженный академический симфонический оркестр, Национальная заслуженная академическая капелла «ДУМКА».

Все средства, собранные от продажи билетов и полученные из благотворительных взносов, будут переданы детям из семей, потерявших родных во время трагических событий в Украине.

Для контроля сбора и распределение накопленных средств создана «Громадська рада», в состав которой входят артисты, которые согласились присоединиться к акции, представители Министерства культуры, представители компаний-партнеров.

Национальный дворец искусств «Украина» с приходом нового менеджмента исповедует идею открытости и прозрачности, поэтому все расходы и перечисления, осуществленные «Громадською радою» будут обнародованы на официальном сайте НДИ «Украина» до 5 июня 2014 года.

Ваше содействие в освещении события - это еще один шаг к объединению страны, популяризации украинской культуры и помощь в сборе средств для детей, потерявших своих близких во время трагических событий в Украине. Каждый из нас может внести малую часть, которая сделает нашу страну лучше.

Приглашаем Вас принять участие в благотворительном концерте «Єдина країна»!

Аккредитация ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Телефон для аккредитации: 050 411-41-97, Информационная служба НДИ «Украина» Наталья Кузневая.

Аккредитация происходит до 19:00 30.05.2014 года

Начало регистрации журналистов в 16:00 1 июня 2014. Служебный вход НДИ «Украина».

Начало концерта - 17:00