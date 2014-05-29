Милиция бездействовала, пока террористы грабили донецкий супермаркет
03:30, 29 мая 2014Общество
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Гипермаркет "Метро" возле донецкого аэропорта разграбили мародеры.
Террористы ограбили супермаркет Metro / vk.com
Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на пользователей социальной сети "Вконтакте".
По их словам, активисты так называемой "Донецкой народной республики" весь день выносили из магазина товары, милиция бездействовала.
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"Новый порядок, предлагаемый "ДНР", - комментирует фото пользователь Дмитрий.
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