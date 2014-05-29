Милиция бездействовала, пока террористы грабили донецкий супермаркет

Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на пользователей социальной сети "Вконтакте".

По их словам, активисты так называемой "Донецкой народной республики" весь день выносили из магазина товары, милиция бездействовала.

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"Новый порядок, предлагаемый "ДНР", - комментирует фото пользователь Дмитрий.