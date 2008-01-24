Акции «Газпрома» упали еще больше

В среду утром крупный российский бизнес воспрял, было, духом. Во второй половине дня накануне – во вторник – на фондовых биржах настало, наконец, некоторое облегчение. Падение, в основном, прекратилось, акции многих компаний даже пошли несмело вверх.

Утренние вести с востока были в среду также весьма обнадеживающими. В частности, индекс Nikkei после открытия фондовых торгов в Японии повысился вчера более чем на 3%, индийский фондовый рынок открылся ростом индекса BSE на 4,7%, а гонконгский фондовый индекс Hang Seng вообще подскочил на 7%.

И начало торгов в среду на российских фондовых площадках вселяло оптимизм. Они начались ростом цен по большинству бумаг – повышение котировок на РТС и ММВБ составило в среднем 2,5%.

Однако позже ценовые векторы акций подавляющего большинства российских предприятий снова устремились вниз. Индекс РТС по итогам торгов в среду снизился на 2%, а индекс ММВБ упал на 4,03%.

Наибольшее падение в РТС продемонстрировали акции «Роснефти» - на 5,92%, «Газпром нефти» - на 4,76%, «Полюс Золота» - на 5%. На ММВБ значительно обесценились бумаги РАО «ЕЭС России» - на 5,77%, «Татнефти» - на 6,28%, «Роснефти» - на 5,77%. На 3-4% потеряли в цене вчера акции «Газпрома», ЛУКОЙЛа и некоторых других компаний.

Министр финансов России Алексей Кудрин признал во время вчерашнего выступления на форуме в швейцарском Давосе, что российская экономика стала более зависимой от мировых тенденций и не избежит последствий кризиса. Однако он выразил надежду, что России поможет огромный золотовалютный резерв, который на сегодня по величине – третий в мире.

Впрочем, Кудрин вряд ли искренен. Он-то прекрасно осознает всю опасность нынешней ситуации. Крупнейшие нефтегазовые предприятия России дешевеют день за днем (семь дней подряд), при этом все они в долгах, как в шелках, а перезанимать сейчас – большая проблема. Зарубежные займы российских компаний совокупно исчисляются на сегодня даже не десятками, а сотнями миллиардов долларов. Цены же на нефть резко снижаются – за три недели января на 13%.

Юрий Глухов для УНИАН