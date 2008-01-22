Ющенко написал письмо Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что правительство должно дополнительно изучить вопрос приватизации государственных пакетов акций 6 облэнерго.

Как сообщает пресс-служба главы государства, это он отметил в своем письме, направленном сегодня премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

В.ЮЩЕНКО отмечает, что Государственная программа приватизации должна определить условия приватизации объектов большой, средней приватизации, принципы приватизации таких стратегических объектов, как ОАО «Укртелеком», ОАО «Одесский припортовый завод» и других ключевых предприятий. Правительство в этом вопросе должно двигаться исключительно в законодательной плоскости.

Президент выразил убеждение, что нуждается в дополнительном изучении и обосновании вопрос включения в Перечень хозяйственных обществ, государственные пакеты акций (части) которых подлежат первоочередной продаже в 2008 году, открытых акционерных обществ «Прикарпатьеоблэнерго», «Львовоблэнерго», «Энергоснабженческая компания «Одессаоблэнерго», «Полтаваоблэнерго», «Сумыоблэнерго», «Энергоснабженческая компания «Черниговоблэнерго».

Пакеты акций упомянутых акционерных обществ, которые принадлежат государству, входят в состав активов Национальной акционерной компании «Энергетическая компания Украины».

«Отчуждение из государственной собственности пакетов акций указанных обществ не только лишит государство возможности управления этими стратегически важными объектами, но и может существенно повлиять на результаты деятельности данной компании, сделать невозможным выполнение взятых ею обязательств, в частности перед своими кредиторами, ухудшить финансово-экономическое состояние», – говорится в письме Президента.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины намерен выставить на приватизационную продажу в 2008 году госпакеты акций 19 предприятий. Как сказано в распоряжении Кабмина от 16 января 2008 года №81-р, на первоочередную продажу в 2008 году, в частности, планируется выставить госпакеты акций ОАО “Укртелеком” (67,79%), ОАО “Одесский припортовый завод” (99,57%), ОАО “Турбоатом” (75,22%), Криворожского горно-обогатительного комбината окислительных руд (не завершено строительство), ОАО «Прикарпатьеоблэнерго» (25,02%), ОАО “Львовоблэнерго” (26,98%), ОАО “Энергопоставляющая компания “Одессаоблэнерго” (25,01%), ОАО “Полтаваоблэнерго” (25%+1 акция), ОАО “Энергопоставляющая компания “Черниговоблэнерго” (25%+1 акция), ОАО “Сумыоблэнерго” (25%+1 акция).

***

Президент предлагает законодательно закрепить первоочередность продажи в процессе приватизации контрольного пакета стратегического предприятия, и только потом – мелких пакетов.

В.ЮЩЕНКО убежден, что первоочередным шагом нового правительства в сфере приватизации должно быть формирование адекватного современным условиям законодательного обеспечения приватизационных процессов, в первую очередь, совершенствование Закона Украины «О приватизации государственного имущества» и разработка новой Государственной программы приватизации.

Президент считает, что в усовершенствованном Законе Украины «О приватизации государственного имущества» и новой Государственной программе приватизации должно быть предусмотрено:

совершенствование механизма продажи государственного имущества с целью обеспечения максимальной прозрачности этого процесса;

разработка программ реформирования отдельных отраслей, «дорожных карт» с определением способов продажи ведущих объектов отдельных отраслей и условий привлечения инвестиций, а также влияния, которое будет иметь государство на развитие этих сфер и механизмов для регулирования соответствующих рынков;

формирование четкой государственной стратегии эффективной структуры собственности, в том числе путем сокращения перечня объектов, которые не подлежат приватизации, закрепленных в государственной собственности, продажи неконтрольных пакетов акций обществ, на которые государство не имеет влияния;

утверждение условий и порядка приватизации объектов группы В и Г исключительно решением Кабинета министров Украины;

приватизация предприятий группы Г (стратегических) путем продажи на конкурсе контрольного пакета акций, а лишь потом – мелких пакетов акций;

особенности и механизмы приватизации инвестиционно-непривлекательных объектов;

отказ от выдвижения условий приватизации, которые ограничивают участие в конкурсе потенциальных инвесторов;

предварительное экспертное обсуждение приватизации объектов;

обеспечение направления не менее половины поступлений от приватизации государственного имущества на инвестирование государственных предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства, предварительно определив приоритетные отрасли экономики, которые нуждаются в первоочередной поддержке.

***

Виктор ЮЩЕНКО считает, что вопрос продажи Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (КГОКОР) можно решать только после проведения переговоров со странами - участницами строительства этого предприятия.

«Этот вопрос нуждается в урегулировании на международном уровне в связи с тем, что в строительстве данного объекта принимали участие иностранные страны. Соответственно, принятие решения по КГОКОР без согласования со странами - участницами его строительства будет иметь крайне негативные последствия для Украины», – отмечает В.ЮЩЕНКО.

Ввиду этого, Президент считает необходимым провести переговоры со странами - участницами строительства КГОКОР и подписать новые соглашения. Только после этого определиться относительно урегулирования вопроса достройки КГОКОР, в частности, глава государства считает, что это возможно осуществить путем: приватизации КГОКОР на аукционе; создание ОАО на базе имущества КГОКОР с привлечением украинских участников металлургического рынка; достройки КГОКОР государством.

В.ЮЩЕНКО просит Ю.ТИМОШЕНКО изучить вопрос законодательного обеспечения приватизационных процессов, по результатам пересмотреть распоряжение Кабинета министров Украины от 16.01.2008 № 81-р и проинформировать до 15 февраля 2008 года о результатах и безотлагательно внести на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины «О Государственной программе приватизации».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 16 января утвердил список объектов приватизации в 2008 году, среди которых Криворожский горно-обогатительный комбинат окисленных руд.

В августе 2006 года правительство решило создать на базе КГОКОР совместное предприятие в форме акционерного общества с государственной долей в уставном фонде не менее 50%+1 акция.

Тогда же предложения ООО “Смарт-групп” (Запорожье) и ЗАО “Металлоинвест” (РФ) как потенциальных инвесторов завершения строительства КГОКОР были признаны наиболее оптимальными. О своей заинтересованности в КГОКОР заявляли Arcelor Mittal, «Северсталь», «Магнитогорский меткомбинат» (РФ) и Sinosteel (Китай).