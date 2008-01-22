В Украине будет идти снег

23 января по прогнозам синоптиков на территории Украины будет облачно с прояснениями. В западных и северных областях пройдет небольшой мокрый снег, на дорогах кое-где гололедица. Температура на протяжении суток от 3° мороза до 2° тепла; в Карпатах ожидается снег и мокрый снег, температура 3-8° мороза. На остальной территории дождь, в центральных областях с мокрым снегом. Ночью и утром местами туман. Температура на протяжении суток 0-5° тепла, днем в Крыму до 10° тепла. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях и в южной части местами порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 24-25 января сохранится облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, только 24 января в восточных областях и в Крыму, а днем 25 января в западных и северных областях пройдет небольшой мокрый снег, днем кое-где с дождем. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах, а 24 января и на крайнем юге местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° мороза (24 января в восточных областях, Крыму и Приазовье 0-5° мороза), днем от 3° мороза к 3° тепла; в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем 1-6° мороза; на Южном побережье Крыма ночью около 0°, днем 1-6° тепла.

26-27 января временами небольшие, в карпатском регионе умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура ночью от 4° мороза до 2° тепла (26 января в восточной части, на юге Левобережья и в Крыму 3-9° мороза); днем 0-6° тепла, на юге, в Закарпатье и Прикарпатье до 8° тепла (в восточной части местами 1-3° мороза); в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза.

В г. Киеве и области 23 января облачно с прояснениями. Небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура на протяжении суток около 0°.

24-25 января ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков, только днем 25 января пройдет небольшой мокрый снег. Местами туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем от 1° мороза до 1° тепла.

26-27 января - временами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура ночью 0-2° мороза, днем 1-3° тепла.