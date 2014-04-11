Принявших российское гражданство заключенных в Крыму могут выпустить на волю
Уголовные дела осужденных, находящихся в местах лишения свободы в Крыму, которые станут гражданами России, будут пересмотрены, заявил генеральный прокурор России Юрий Чайка.
"В настоящее время мы проводим ревизию уголовных дел в целях выяснения законности дальнейшего содержания под стражей и отбывания наказания этих лиц. Цель - приведение квалификации совершенных деяний в соответствие с требованиями российского законодательства", - рассказал Чайка журналистам в пятницу в Симферополе.
Как пишет "Сегодня", он подчеркнул при этом, что окончательное решение о дальнейшей судьбе крымских заключенных будет приниматься местными судами.
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Генпрокурор РФ пояснил также, что объявленная в России в декабре амнистия, приуроченная к 20-летию Конституции РФ, будет распространяться и на жителей Крыма, которые примут российское гражданство.