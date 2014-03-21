В 10 городах Донецкой области назначены новые начальники милиции

Как сообщили УНИАН сегодня в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, приказом начальника ГУМВД Украины в Донецкой области временное исполнение обязанностей с 21 марта 2014 г. возложено на новых начальников городских управлений милиции в г.г. Селидово, Константиновка, Ясиноватая, Славянск, Краматорск, Енакиево, Авдеевка, Макеевка, Мариуполь и Горловка.

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Кроме того, были назначены по два новых начальника в районных отделениях милиции городов Донецка и Макеевки.

Как сообщал УНИАН, 17 марта на аппаратном совещании с руководителями структурных подразделений Донецкой областной государственной администрации губернатор Сергей Тарута заявлял, что «на этой неделе предстоит серьезная работа по усилению кадрового потенциала всех силовых органов» и подчеркнул, что будет «значительно усилен здесь персональный состав правоохранителей, будут сделаны кадровые изменения».