Тарута сообщил, что Ахметов просил его стать губернатором Донецкой области
21:28, 15 марта 2014Политика
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Бизнесмен Сергей Тарута сообщил, что занять должность председателя Донецкой областной госадминистрации его просили политики и представители бизнес-элиты, в частности президент ФК «Шахтер» и бизнесмен Ринат Ахметов.
Тарута сообщил, что Ахметов просил стать губернатором Донецкой области
Тарута сообщил, что решение стать председателем Донецкой областной госадминистрации далось ему нелегко. В частности, он отметил, что ранее уже отказывался от предложений занять должности во власти, сообщил он в эфире ТСН.
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