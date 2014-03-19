Украинцы пожертвовали Минобороны уже более 16 миллионов гривен
15:33, 19 марта 2014Общество
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На счета Министерства обороны Украины по состоянию на 12.00 19 марта в рамках акции “Поддержи украинскую армию” поступило уже более 16 млн грн от юридических и физических лиц.
Украинцы жертвуют войскам деньги
Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Минобороны.
В частности, 3 млн. 810 тыс. 300 грн перечислено при помощи звонков на единый мобильный номер “565” в поддержку украинской армии, говорится в сообщении.
Также, в пользу украинской армии Аппарат ВР пожертвовал частью своей зарплаты.
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