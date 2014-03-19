Украинцы пожертвовали Минобороны уже более 16 миллионов гривен

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Минобороны.

В частности, 3 млн. 810 тыс. 300 грн перечислено при помощи звонков на единый мобильный номер “565” в поддержку украинской армии, говорится в сообщении.

Также, в пользу украинской армии Аппарат ВР пожертвовал частью своей зарплаты.