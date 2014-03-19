Работники Аппарата ВР решили перечислить свою однодневную зарплату войскам

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, сотрудники Аппарата решили это сделать, ввиду сложной ситуации, которую переживает страна.

Деньги Вооруженным Силам Украины будут перечислены после начисления государственным служащим Аппарата парламента заработной платы.

Как сообщалось раньше, за несколько дней украинцы собрали для Вооруженных Сил почти 10 миллионов гривен.