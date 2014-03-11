Минобразования планирует публиковать свой бюджет онлайн

Об этом сообщается на сайте учреждения.

В частности, в министерстве планируют ввести прозрачную бухгалтерию и публиковать бюджет МОН on-line, провести специальный финансовый аудит, минимизировать государственные расходы на обеспечение деятельности министра, заместителей министра и руководителей структурных подразделений министерства и подчиненных ему учреждений.

Читайте такжеМинобразования сократит преподавательскую бюрократию - КвитТакже в министерстве намерены обеспечить принятие нового Закона “О высшем образовании”, разработанного группой под руководством ректора КПИ Михаила Згуровского.

Кроме того, в программе есть пункты об "Обеспечении преподавания на государственном языке, а также на языках национальных меньшинств" и "Поддержке использования английского языка в учебном процессе и научных исследованиях"