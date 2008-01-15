Немцы оценили деловой климат в Украине как наихудший за 3 года

Прошлый год отметился наихудшими показателями для делового климата в Украине за последние три года. Такой вывод следует из результатов социологического исследования, проведенного среди руководителей предприятий Институтом экономических исследований и политических консультаций, предает Немецкая волна.

Деловой климат в Украине эксперты оценивали по пяти показателям, а именно: уровня коррупции, состояния соблюдения прав собственности, законодательства, государственного вмешательства и забюрократизованности процедур. В 2007 году, по мнению предпринимателей, эти компоненты, за исключением последнего, ухудшились. Это – наихудшая динамика за последние три года. Девять из десяти предпринимателей считают, что в Украине не придерживаются права собственности, и жалуются на частые изменения законодательства. По словам исполнительного директора Института экономических исследований и политических консультаций Оксаны Кузякив, опрос предпринимателей свидетельствует, что в казначейство в настоящее время платится меньше половины налогов, которые должны были бы туда поступать. „Если еще в 2005-ом году средний показатель уплаты налогов в Украине составлял 78 процентов, то в прошлом году он составил лишь 43 процента”. По мнению эксперта, низкая оценка делового климата свидетельствует о том, что бизнес ждет реформы со стороны власти.