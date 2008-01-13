При въезде в Житомир планируется установить мемориальный знак в честь конструктора космических ракет Сергея Королёва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время торжеств по случаю 101-й годовщины со дня рождения выдающегося конструктора С.Королёва председатель Житомирской облгосадминистрации Юрий ЗАБЕЛА.

Он подчеркнул, что "равной Сергею Королёву личности в отрасли всемирной космонавтики и ракетостроения так и не нашлось ни в одной стране мира. И мы должны гордиться, что этого человека, идеи и научные изобретения которого еще долго будут претворять в жизнь потомки, подарил миру Житомир”. Ю.ЗАБЕЛА также сообщил, что памятный знак, который планируется установить, будет в виде ракеты с надписью „Житомир – космический город”.

Ю.ЗАБЕЛА также отметил, что для этого будет реконструирована бывшая боевая ракета, которая в настоящее время находится на территории одной из воинских частей области. Установить памятный знак запланировано во Всемирный день космонавтики и авиации, который отмечается 12 апреля.

В торжественной церемонии чествования памяти известного земляка приняли участие председатель Житомирского областного совета Ирина СИНЯВСКАЯ, Житомирский городской председатель Вера ШЕЛУДЧЕНКО, военные и общественность Житомира.