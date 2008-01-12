Ехануров: треть нашей армии - совсем не армия

Треть прошлогоднего бюджета была израсходована на содержание избыточных военных организационных структур и только две трети – на Вооруженные Силы Украины, заявляет министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Минобороны, выступая в Национальной академии обороны Украины, он отметил: “Сегодня 18,5 тысяч штатных должностей заняты тем, что работают в избыточных военных организационных структурах и охраняют воинское имущество”.

В своем выступлении Ю.ЕХАНУРОВ назвал одним из пяти приоритетных направлений деятельности Министерства обороны на 2008 год высвобождение соединений и воинских частей Вооруженных Сил Украины от выполнения несвойственных функций.

“Треть прошлогоднего бюджета потрачена именно туда, и только две трети потрачено на Вооруженные Силы Украины. Речь идет о том, что сегодня в Вооруженных Силах 22 базы, 5 арсеналов и 27 складов, которые нам не нужны”, – заявил Ю.ЕХАНУРОВ.

Министр отметил, что в дальнейшем открыто будет говориться о том, будет ли армия избавляться этих объектов.

“Почему мы должны все это содержать? В конце концов, общество даст оценку, чем должны заниматься Вооруженные Силы – мы будем охранять склады или мы будем заниматься повышением боеготовности”, – подчеркнул министр.

*** Сегодня в Национальной академии обороны Украины завершается оперативный сбор руководящего состава и научно-педагогических работников академии с привлечением органов управления Военной организации государства, который проходит в форме методической военно-стратегической игры.

К методической военно-стратегической игре привлечено командование, научно-педагогические работники и слушатели факультета подготовки специалистов оперативно-стратегического уровня Национальной академии обороны Украины, представители структурных подразделений Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ, командований видов ВСУ, Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, СБУ, Государственной пограничной службы Украины, МВД Украины и МЧС Украины.

Главная цель проведения методической военно-стратегической игры заключается в углублении знаний слушателей и научно-педагогических работников академии в вопросах планирования и развертывания Вооруженных Сил Украины, организации операций оперативно-стратегической группировкой войск, овладении ими перспективными штабными процедурами.

Также целью являются вопросы оценки инфраструктуры государства и ВСУ к обеспечению стратегического развертывания, анализа структур управления Генштаба ВСУ и разработка рекомендаций о ее усовершенствовании.

По итогам методической военно-стратегической игры будут разработаны предложения по усовершенствованию возможностей государства и Вооруженных Сил по наиболее эффективному использованию оперативно-стратегической группировки войск.