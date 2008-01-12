Кто подлил ртуть под стол заместителя генпрокурора...

Следователям Генеральной прокуратуры пока не удалось установить, каким путем ртуть попала в кабинет заместителя генпрокурора Николая ГОЛОМШИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил генпрокурор Александр МЕДВЕДЬКО.

«Каким путем попала ртуть, в настоящее время ни я, ни сам ГОЛОМША, дать (ответ) не можем», - сказал он, отметив при этом, что для этого назначен ряд экспертиз.

А.МЕДВЕДЬКО напомнил, что во время проведения замеров воздуха в кабинете Н.ГОЛОМШИ было выявлено превышение предельно допустимой концентрации ртути в воздухе втрое, а непосредственно вблизи рабочего стола заместителя генпрокурора – в четыре раза.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура возбудила уголовное дело в связи с выявлением паров ртути в служебном кабинете Н.ГОЛОМШИ по ст. 348 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа).

Поводом для этого стало обращение Н.ГОЛОМШИ, который сообщил, что чувствует себя плохо, и не исключил, что ухудшение самочувствия может быть связано с наличием каких-то испарений в его служебном кабинете.

Сотрудники санэпидемстанции провели обследование кабинета Н.ГОЛОМШИ и выявили в воздухе наличие паров ртути.

Н.ГОЛОМША, в частности, осуществляет контроль за расследованием уголовных дел об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе и отравлении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.