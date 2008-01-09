В кабинете заместителя генпрокурора обнаружили пары ртути

Следователь Генеральной прокуратуры Украины возбудил уголовное дело в связи с выявлением паров ртути в служебном кабинете заместителя генпрокурора Николая ГОЛОМШИ.

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы Генпрокуратуры Украины Юрий БОЙЧЕНКО.

По его словам, в результате доследственной проверки выявлено достаточно оснований для возбуждения уголовного дела по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа).

Как заметил Ю.БОЙЧЕНКО, поводом для этого стало обращение Н.ГОЛОМШИ, который сообщил, что чувствует себя плохо, и не исключил, что ухудшение самочувствия может быть связано с наличием каких-то испарений в его служебном кабинете.

Сотрудники санэпидемстанции провели обследование кабинета Н.ГОЛОМШИ, и обнаружили в воздухе наличие паров ртути. Ю.БОЙЧЕНКО не уточнил показатель концентрации этих паров в воздухе, однако заметил, что в помещении была проведена демеркуризация.

Сейчас в кабинете Н.ГОЛОМШИ проводится ремонт.

Сам заместитель генпрокуратура прошел амбулаторное обследование и продолжает выполнять свои служебные обязанности.

Ю.БОЙЧЕНКО напомнил, что Н.ГОЛОМША, кроме других своих обязанностей, осуществляет контроль над расследованием уголовных дел об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе и отравлении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.