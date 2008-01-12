Полтавский горсовет разрешил строительство памятника Ивану Мазепе

Депутаты Полтавского городского совета 11 января на внеочередной сессии приняли решение, которым разрешили строительство памятника гетьману Ивану Мазепе.

Как передает корреспондент УНИАН, мэр города Андрей МАТКОВСКИЙ заявил, что депутаты согласовали расположение Музея украинского казачества и рядом с ним - памятника гетману Ивану Мазепе на территории заповедника «Поле Полтавской битвы».

«Оценки были разными, но переписывать историю - вещь напрасная. Пусть лучше приезжают в Полтаву туристы, молодежь из всей Украины и на месте делают собственные, незаангажированые выводы о нашем непростом прошлом», - сказал А.МАТКОВСКИЙ.

Городская власть на строительство музея и памятника планирует направить средства из госбюджета (субвенция в размере 9 млн. грн.), средства местного бюджета и спонсоров.

Как сообщал УНИАН, в 2005 году безрезультатно закончился конкурс на проект памятника гетману Ивану Мазепе в Полтаве, объявленный исполкомом горсовета. Исходя из ситуации, горисполком принял решение о проведении нового конкурса с более ясными и конкретными условиями.

Против установки памятника выступали представители Партии регионов.