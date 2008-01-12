Ющенко приказал собрать на форум лучших интеллигентов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о подготовке и проведении Всеукраинского форума интеллигенции.

Как сообщает пресс-служба Президента, в соответствии с указом, подписанным 11 января, глава государства поддержал инициативу Национального совета по вопросам культуры и духовности, Конгресса украинской интеллигенции, ведущих ученых, деятелей культуры относительно проведения Всеукраинского форума интеллигенции в марте 2008 года в Киеве.

Для подготовки и проведения форума создается Организационный комитет. Его сопредседателями назначен заместитель главы Секретариата Президента Украины Юрий БОГУЦКИЙ и вице-премьер-министр Украины Ивана ВАСЮНИК.

Сопредседателям Оргкомитета предоставлено право вносить изменения в его персональный состав.

Организационному комитету надлежит разработать и утвердить в двухнедельный срок план мероприятий по подготовке и проведению Всеукраинского форума интеллигенции, определить его участников и программы; создать рабочую группу по подготовке для рассмотрения на Всеукраинском форуме интеллигенции проекта Концепции гуманитарного развития Украины.

Кабинету Министров поручено обеспечить финансирование мероприятий по подготовке и проведению Всеукраинского форума интеллигенции.

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины должен обеспечить освещение в средствах массовой информации мероприятий по подготовке и проведению Всеукраинского форума интеллигенции.