Эксперт: к руководству ТЭК возвращаются крупные газовые трейдеры прошлого

Попытка отозвать лицензию на поставки природного газа у ЗАО «УкрГаз-Энерго» свидетельствует о намерениях перераспределить финансовые потоки в сфере ТЭК.

Такое мнение высказал сегодня журналистам руководитель Центра энергетических исследований Константин БОРОДИН.

«Сейчас к руководству топливно-энергетическим комплексом возвращаются представители бывших крупных газовых трейдеров, которые определяли политику в отрасли во второй половине 90-х годов. Это «ЕЭСУ», «Интергаз», «ИТЕРА» и «Индустриальный союз Донбасса». Неспособность самостоятельно импортировать газ для поставок внутри страны они будут пытаться компенсировать «административным» перераспределением ресурсов, которые импортирует «УкрГаз-Энерго». С их стороны это вполне прогнозируемый шаг, который будет подаваться «под соусом» либерализации внутреннего рынка газа».

В то же время, эксперт выразил сомнение, что Национальная комиссия регулирования электроэнергетики отзовет лицензию импортера «хотя бы в силу своей, хоть и формальной, независимости от Кабмина».

«Скорее всего, речь идет о попытке урезать объемы прямых поставок потребителям. Причем сами ограничения наверняка будут зависеть от «сговорчивости» «УкрГаз-Энерго» в перераспределении объемов поставок в пользу избранных трейдеров. При таком сценарии, независимо от статуса и формы собственности «внутренних» посредников, стоимость импортированного топлива для потребителей возрастет», – считает эксперт.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на источник в Министерстве топлива и энергетики, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила министру топлива и энергетики Юрию ПРОДАНУ, председателю правления НАК «Нафтогаз Украины» Олегу ДУБИНЕ и главе Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины Валерию КАЛЬЧЕНКО рассмотреть возможность отмены лицензии ЗАО «УкрГаз-Энерго» на поставки природного газа по нерегулируемому тарифу.

Собеседник агентства не предоставил других подробностей, отметив, что «речь может идти как о полной отмене лицензии, так и об ограничении объемов поставок».