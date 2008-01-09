МИД Беларуси предлагает защитить страну от украинской карамели

Министерство иностранных дел Беларуси предлагает ввести антидемпинговые пошлины на карамельную продукцию из Украины по результатам проведенного антидемпингового расследования.

"На основании результатов расследования МИД Беларуси представил в правительство заключение о результатах расследования с предложением о введении сроком на 3 года антидемпинговой пошлины в размере 11,76% от таможенной стоимости в отношении карамели, не содержащей какао, и 23,9% от таможенной стоимости в отношении карамели, содержащей какао", - говорится в официальном уведомлении МИД.

МИД установил, что поставки украинской карамели по демпинговым ценам наносят ущерб белорусским производителям аналогичной продукции, передает Лента.ру. В период расследования (с 2003 по 2005 год) при снижении потребления карамели на 8% объем производства белорусской карамели снизился на 32%, объем реализации - на 26%.

Доля белорусской карамели в объеме потребления этой продукции в Беларуси снизилась на 17 процентных пунктов - до 65%, при одновременном росте объемов импорта карамели с Украины в три раза и увеличении ее доли в объеме потребления с 8% до 23%.

В 2005 году, по сравнению с 2003 годом, загрузка производственных мощностей по производству карамели в Беларуси снизилась на 29%, товарные запасы этой продукции увеличились на 48%. Кроме того, численность персонала, занятого в производстве и реализации карамели, уменьшилась на 22%, объем инвестиций в отрасль сократился на 12%.

В МИД Беларуси считают, что причиной этого является демпинговый импорт карамели. "В период расследования происходило вытеснение белорусских производителей карамели с рынка Беларуси украинскими производителями данного товара. В период расследования украинская карамель была значительно дешевле белорусской: карамель без какао - на 7-20%, с содержанием какао - на 34-35%", - констатировали в МИД.

Расследование для применения антидемпинговых мер в отношении импорта в Беларусь карамельной продукции из Украины было начато 28 декабря 2006 года по заявлению концерна Белгоспищепром. МИД Беларуси завершил расследование 27 декабря 2007 года.