В Азовском море льды зажали панамский корабль

В Азовском море в ледовый плен попало судно "Атлантик Джой" под флагом Панамы.

Информацию об этом сегодня УНИАН официально подтвердили в пресс-службе Главного управления МЧС в Запорожской области.

По данным МЧС, вечером 6 января от оперативного дежурного Госпогранслужбы поступила информация о том, что в 6 километрах от берега в районе начала Бердянской косы видно судно, которое не отвечает на запросы погранслужбы. Позже у диспетчера порта Мариуполь была получена информация о том, что судно "Атлантик Джой", с 29 декабря 2007 г. стоявшее на внешнем рейде порта, должно было 3 января пойти под загрузку, однако в этот день по акватории Азовского моря в районе Мариуполя была объявлена ледовая компания.

"Судовладелец - гражданин Греции решил направить судно в Черное море. Судовладельцем капитану судна (гражданину Египта) была дана команда вырваться изо льдов и двигаться к Варзовскому бую (около г. Керч) и далее в Черное море, однако из-за льда судно, как выяснилось, самостоятельно вырваться не в состоянии", - сообщили в МЧС, отметив, что в связи с этим "принято решение дождаться ледокола, который сегодня был направлен из Мариуполя с караваном в 9 судов".

По официальным данным ГУ МЧС в Запорожской области, сейчас судно в порядке, весь экипаж в норме и отказался от предложенной МЧС в качестве помощи еды и теплой одежды.