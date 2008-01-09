Кабмин начал процедуру отмены лицензии УкрГазЭнерго

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила министру топлива и энергетики Юрию ПРОДАНУ, председателю правления НАК «Нафтогаз Украины» Олегу ДУБИНЕ и главе Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Украины Валерию КАЛЬЧЕНКО рассмотреть возможность отмены лицензии ЗАО «УкрГаз-Энерго» на поставки природного газа по нерегулируемому тарифу.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Собеседник агентства не предоставил других подробностей, отметив, что «речь может идти как о полной отмене лицензии, так и об ограничении объемов поставок».

В то же время пресс-секретарь «УкрГаз-Энерго» Виталий КИСЕЛЬ, комментируя эту информацию, отметил, что компания с момента получения лицензии НКРЭ бесперебойно поставляет газ промышленным потребителям «по самым низким в стране ценам». «Неукоснительное соблюдение лицензионных условий, а также норм антимонопольного законодательства, дает нам уверенность, что законных оснований для отзыва лицензии не существует. К тому же НКРЭ по этому вопросу к компании не обращалась», - подчеркнул В. КИСЕЛЬ.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ в марте 2006 года выдало ЗАО «УкрГаз-Энерго» лицензию на поставку природного газа по нерегулируемому тарифу сроком на пять лет.

Справка УНИАН. ЗАО "УкрГаз-Энерго" создано в феврале 2006 года. НАК "Нафтогаз Украины" и компании RosUkrEnergo AG (Швейцария) принадлежит по 50% акций общества.

RosUkrEnergo реализует весь поставляемый в Украину природный газ только "УкрГаз-Энерго", которое затем продает его потребителям или газотрейдерам.

RosUkrEnergo с 1 января 2006 года - эксклюзивный поставщик в Украину природного газа российского и среднеазиатского происхождения.