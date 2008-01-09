Сегодня в Киеве акции протеста перекроют две улицы

Сегодня в Соломенском районе Киева члены более 10 инициативных групп при поддержке Блока Виталия Кличко и Партии вольных демократов планируют провести акцию протеста против незаконных строительств на территории района, в том числе в парковой зоне.

Акция будет сопровождаться перекрытием движения транспорта на углу улиц Ереванская и Питерская, сообщили УНИАН в пресс-службе фракции Блока Виталия Кличко.

Акция начнется в 18.00 и будет длиться около часа.

Как информировали организаторы акции, жители района выступают против ряда незаконных строительств, в частности, по адресам: ул. Соломенская, 15 и 17-а – территория Соломенского парка; ул. Уманская, 14, 33 и 37 – территория Первомайского парка; ул. Урицкого, 14; ул. Фучика, 13; Чоколовский бульвар; ул.. Красикова; ул. Механизаторов; на Батыевой горе и т.д.