На шахте в Донецке продолжается ликвидация пожара

На шахте им.Калинина в Донецке продолжается ликвидация пожара. Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, в 9:25 был обнаружен очаг пожара за бетонным креплением на конвейерном ходке горизонта 740 метров.

В течение дня отделения горноспасателей выполняли работы по локализации и ликвидации очага возгорания с помощью пожарных пик и специальной жидкости. Одновременно на эту шахту доставляется спецоборудование «Кобра» для продолжения борьбы с пожаром.

В штабе отметили, что ликвидации аварийной ситуации препятствует сложный доступ к очагу пожара. Аварийные работы на шахте продолжаются.

Как сообщал УНИАН, пожар возник в воскресенье в 7:33 в конвейерном ходке пласта Н7 на горизонте 740 метров.