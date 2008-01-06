Супруги Ющенко побывали у детей-сирот в зимнем лагере

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО с супругой Екатериной ЮЩЕНКО посетил детей-сирот в зимнем лагере поселка Ворохта Ивано-Франковской области.

Как передает корреспондент УНИАН, вместе с В.ЮЩЕНКО в детский лагерь, где сейчас находятся сироты из 14 интернатов Украины, прибыли министр по делам семьи, молодежи и спорту Юрий ПАВЛЕНКО и председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Николай ПАЛИЙЧУК.

В этом году зимний лагерь проходит под лозунгом «Вместе в Карпатах встретим Рождество – надежду и веру дарит оно».

Президент вместе с детьми принял участие в вертепе, который подготовили дети, и подарил каждому ребенку подарки: книги, сладости и др.

Как сообщила УНИАН координатор зимнего лагеря Руслана ВЖЕСНЕВСКАЯ, “это первое Рождество для детей-сирот в большом семейном кругу”. По ее словам, лагерь проводят волонтеры из Канады и Украины, которые работают в мастерских: «Вертеп», «Противодействие торговле людьми», «Творческое «Я», «Фотомир».

Она также сообщила, что в течение 12 лет было проведено 17 летних и зимних лагерей, в которых побывало свыше 6,5 тыс. детей-сирот из Украины.

По ее словам, Президент Украины В.ЮЩЕНКО с супругой Екатериной и дочерью Виталиной 12 лет подряд посещают, поддерживают и активно участвуют в проведении этих лагерей.

После зимнего лагеря Президент посетил Татаровскую общеобразовательную школу Яремчанского горсовета и подарил компьютерный класс (12 компьютеров, подключенных к Интернету).