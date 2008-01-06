На шахте в Донецке пожар
09:51, 06 января 2008Общество
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Работают семь отделений спасателей
В Донецке, на шахте им. Калинина ("Донецкая угольная энергетическая компания"), горноспасатели проводят ликвидацию пожара.
Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, пожар возник в воскресенье в 7.33 в конвейерном ходке пласта Н7 на горизонте 740 метров.
В момент аварии на шахте проводилась пересменка, в выработках находились 18 горняков. Все они были экстренно подняты на поверхность. При эвакуации никто не пострадал.
На шахту прибыли семь отделений горноспасателей. В настоящее время два отделения спустились в шахту для проведения разведки и ликвидации аварийной ситуации.
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