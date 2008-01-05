150 украинских туристов застряли в аэропорту Аммана

Около 150 украинских туристов не могут покинуть Иорданию. Они сейчас находятся в Центральном аэропорту столицы Аммана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, в связи с ситуацией, что сложилась с группой украинских туристов, ведомство продолжает принимать меры по выяснении обстоятельств инцидента.

В то же время российский телеканал РТР передал интервью с представительницей группы отдыхавших Екатериной САЛМИНОЙ, в котором она сообщила, что их рейс должен был отправиться еще в 14.20. Представители аэропорта заявили украинским туристам, что отлет задерживается на час. Затем им сказали, что вылета в принципе не будет, поскольку украинская сторона не оплатила обратный рейс.

По словам Е.САЛМИНОЙ, туристы уже связывались со своими туроператорами, но разъяснить ситуацию пока не удалось. Украинские туристы должны были вылететь самолетом иорданской авиакомпании «Royal Wings».

«Мы перекрыли весь аэропорт, написали письмо на имя директора аэропорта о том, что мы не имеем возможности покупать билеты за свои деньги и с просьбой разъяснить ситуацию. На это нам предложили отдать по 50 долларов за ночь», - сообщила Е.САЛМИНА.

По ее словам, дирекция аэропорта предложила им идти в город и найти там себе ночлег. «Вы идете в город и решаете свои проблемы», - цитирует Е.САЛМИНА представителей аэропорта.

Второй вариант, предложенный украинским туристам, как утверждает Е.САЛМИНА, «купить билеты куда-нибудь, покинуть их аэропорт, а потом приехать в свою страну и начать судебный процесс по возврату денег и выдаче компенсаций за понесенный моральный ущерб».

По сообщению российского телеканала, на данный момент вход в аэропорт перекрыт украинскими туристами, директор попросил дать ему час на выяснение ситуации, но это время затянулось. «Половина туристов находятся уже внутри, то есть прошли паспортный контроль, и у них стоит штамп, что они покинули Иорданию. У них нет возможности ни выйти, ни войти. Мы стоим в аэропорту возле входа. Нас даже нигде не посадили, никто целенаправленно не занимается нашей проблемой», - утверждает Е.САЛМИНА.

По словам Е.САЛМИНОЙ, им сообщили, что есть свободный самолет, но для отправки его в Киев и обратно нужно заплатить 80 тыс. долларов. Партнеры украинских турфирм в Иордании также предлагают оплатить обратный перелет за свой счет и не поясняют, каким образом можно будет получить компенсацию.

Украинские туристы покупали путевки в шести туристических компаниях Киева. Тур начался 30 декабря.