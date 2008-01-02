Пол Маккартни перенес операцию на сердце

Сэру Полу МАККАРТНИ в 2007 году была сделана "тайная" операция на сердце.

Как передает Лента.ру, подробности произошедшего попали в прессу только после Нового года. Вместе с тем, по сведениям газеты The Telegraph, 65-летнему музыканту была сделана коронарная ангиопластика, операция, необходимая для расширения сосудов сердца.

В свою очередь пресс-атташе П.МАККАРТНИ подтвердил, что бывший "битл" перенес операцию, которая была плановой, и уточнил, что это произошло осенью. П.МАККАРТНИ быстро поправился: уже в декабре он навестил пациентов детской клиники Грейт-Ормонд-Стрит и записывался в новогодней программе радиостанции BBC2 вместе с Кайли МИНОУГ.

2007 год оказался тяжелым для музыканта из-за развода с Хизер МИЛЛС. К началу января 2008 года бывшим супругам не удалось достичь обоюдоприемлемых финансовых условий развода.