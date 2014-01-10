Эксперт: Развитие интернета обеспечит доступ населения к объективной информации

Так считает директор Института медиа права Тарас Шевченко.

«Для многих активных и сознательных граждан новости в интернете, на тех сайтах, которым они доверяют, являются первичным источником информации о Евромайдане», - подчеркнул эксперт.

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По словам Шевченко, именно в Интернете сосредоточены наиболее активные слои населения.

«Ключевым является информационное влияние на наиболее активное население, а остальные люди склонны доверять авторитетам. Не нужно оказывать влияние на все 100% граждан. Достаточно 30%, чтобы создать критическую массу, за которой потянутся все остальные», - подчеркнул директор Института медиа права.

По мнению эксперта, дальнейшее расширение доступа в Интернет, особенно в сельской местности и среди малообеспеченных слоев населения, является важным фактором для обеспечения свободного доступа населения Украины к незаангажированной информации. Таким образом, для содействию свободного доступа к информации всех жителей страны необходимо способствовать проникновению интернета.

По данным Международного союза электросвязи, в 2013 году Интернетом пользовались 2,7 млрд человек, или 38,8% мирового населения. Однако в развивающихся странах доступ в Интернет остается ограниченным: всемирной сетью там пользовались только 30,7% населения, в то время как в развитых странах этот показатель составлял 76,8%. В Украине, по данным опроса Киевского международного института социологии, Интернетом пользуется 49,8% взрослого населения. При этом 52% пользователей Сети проживают в городах с населением более 100 тысяч человек, а в селах – лишь 19%.