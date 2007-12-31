В последние дни года в Харькове подорожал хлеб.

Как передает корреспондент УНИАН, цены на разные хлебобулочные изделия повысились в среднем на 20-30 копеек, местами – на 50.

В отдельных киосках стоимость круглого черного хлеба выросла с 2.90 до 3.50 грн.

Комментируя накануне ситуацию, глава Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ отметил, что подорожание мог спровоцировать рост цен на муку из Госрезерва.

«Если мука из Государственного резерва поднялась в цене, то установление новой цены хлеба на рынке – это лишь вопрос времени. К сожалению, тот объем муки, который поступал из Госрезерва в последний месяц, позволял держать долю социальных сортов на рынке процентов 80», - сказал А.АВАКОВ.

Губернатор отметил при этом, что у власти нет рычагов влияния на цену несоциальных сортов хлеба. Она может контролировать цену лишь нескольких сортов, которые являются социальными: это «Украинский», «Подовый» и «Орельский». Цена этих сортов, пообещал А.АВАКОВ, не изменится.